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В Польше оштрафовали украинца, въехавшего в страну с тысячами долларов, евро и гривен

26 октября 2023 09:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Польше оштрафовали украинца, въехавшего в страну с тысячами долларов, евро и гривен
Проверка на границе. Фото: польские СМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Польше оштрафовали украинца, пытавшегося ввезти в Польшу тысячи долларов, евро и гривен. Мужчина должен оплатить 12 тыс. злотых (более 103 тыс. грн).

Об этом сообщили в налоговой администрации Жешува.

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"В ходе проверки легкового автомобиля, который въезжал в Польшу через пограничный переход Медика, сотрудники таможенно-налоговой службы обнаружили незаконную перевозку наличных", — говорится в сообщении.

Как известно, при себе у украинца было почти 13 тысяч. евро, 4,5 тыс. долларов и 405 тысяч гривен. Его оштрафовали, потому что при пересечении границы он не сообщил об этих средствах в письменной форме, как предусматривает закон. Теперь путешественник должен заплатить штраф в размере 12 тыс. злотых (более 103 тыс. грн).

Отмечается, что человек, перевозящий не менее 10 тыс. евро (или эквивалент этой суммы в других валютах) во время въезда или выезда из Европейского Союза обязан в письменном виде сообщить об этих средствах сотрудникам таможенной и налоговой службы или пограничной службы.

Напомним, недавно в одном из аэропортов Польши задержали и оштрафовали украинца. Как выяснилось, мужчина собирался лететь в Турцию, однако отказался следовать инструкциям от офицеров во время прохождения контроля и был пьяным. 

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