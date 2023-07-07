У Польщі хочуть виселити українських біженців з гуртожитку: подробиці скандалу

Українські біженці. Фото: УНІАН

У Польщі розгорівся скандал щодо виселення українських біженців з гуртожитку на вул. Варшавській в Познані. Люди прийшли до Великопольського воєводського управління з петицією проти розірвання договору з власником та примусового виселення.

Про це повідомляє Wyborcza.pl.

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Видання зазначає, що це вже не перший протест українських біженців, які просять не виселяти їх з гуртожитку.

Люди жили в будівлі у жахливих умовах. У гуртожитку зі стелі звисали електричні дроти, зламані душові кабіни, не було гарячої води, а на кухнях бігали таргани.

Після опублікування новини щодо умов проживання для українських біженців, пожежна частина і санітарні служби оглянули гуртожиток. Власника оштрафували та зобов'язали зробити ремонт. Господар все ж покращив умови, однак в кінці травня цього року Великопольський воєвода вирішив не продовжувати договір із власником будівлі. Біженці можуть проживати в гуртожитку лише до кінця липня.

Петиція українців

Українці написали петицію на ім’я Великопольського воєводи Міхала Зєлінського. Вони просять його дозволити залишитися в гуртожитку. Біженці заявляють, що після ремонту умови проживання поліпшилися.

"Що, якщо вони відвезуть нас куди-небудь далеко? Знову ж таки, нам доведеться починати все спочатку", — сказала мешканка гуртожитку Тетяна.

У петиції йдеться, що більшість пропонованих нових місць проживання для українців розташовані за межами Познані.

На розмову до українців вийшли заступник директора департаменту безпеки та кризового управління Вальдемар Патернога та заступниця речниці Великопольського воєводства Ніна Шварцевич.

Патернога заявив, що Польща допомагає біженцям в рамках офіційної гуманітарної програми. Одна з українок сказала, що її дітям доведеться поміняти школу втретє за рік.

"Надаємо гуманітарну допомогу. Ви втекли від війни до Польщі, і Польща забезпечує вам місце. Чи то в Познані, чи в місті Ксьонж, не має значення. Зараз канікули, школу можна поміняти. Не я почав цю війну! У поляків теж є діти, але вони ходять на роботу і заробляють на власні квартири", — сказав Патернога.

Альтернативні місця проживання для біженців

Наразі мешканцям гуртожитку пропонують шість альтернативних місць, у тому числі в Познані. Це будівля, розміщена за адресою вул. Занемиська, та готель "Доріан", де кімнати для біженців будуть спільними.

За межами міста українці можуть подати заявку на проживання в центрі відпочинку "Фіга" в лісі в Скорженчині та в містах Рогозно, Жеркув і Сокольники Великі, однак там є проблеми з транспортом та доступом до медичного обслуговування.

Нагадаємо, країни Європейського союзу (ЄС) сумарно виділили зі своїх бюджетів на допомогу українським біженцям близько 43 млрд євро. Йдеться про різні соціальні виплати та витрати на житло, продукти, медпослуги.