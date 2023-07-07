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В Польше хотят выселить украинских беженцев из общежития: подробности скандала

7 июля 2023 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Польше хотят выселить украинских беженцев из общежития: подробности скандала
Украинские беженцы. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Польше разгорелся скандал относительно выселения украинских беженцев из общежития на ул. Варшавской в Познани. Люди пришли в Великопольское воеводское управление с петицией против расторжения договора с собственником и принудительного выселения.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

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Это уже не первый протест украинских беженцев, которые просят не выселять их из общежития.

Люди жили в здании в ужасных условиях. В общежитии с потолка свисали электрические провода, были сломаны душевые кабины, не было горячей воды, а на кухнях бегали тараканы.

После опубликования новости об условиях проживания для украинских беженцев пожарная часть и санитарные службы осмотрели общежитие. Владельца оштрафовали и обязали сделать ремонт. Хозяин все же улучшил условия, однако в конце мая этого года Великопольский воевода решил не продлевать договор с владельцем здания. Беженцы могут проживать в общежитии только до конца июля.

Петиция украинцев

Украинцы написали петицию на имя Великопольского воеводы Михаила Зелинского. Они просят его разрешить остаться в общежитии. Беженцы заявляют, что после ремонта условия проживания улучшились.

"Что, если они отвезут нас куда-нибудь далеко? Опять же, нам придется начинать все сначала", — сказала жительница общежития Татьяна.

В петиции говорится, что большинство предлагаемых новых мест проживания для украинцев находятся за пределами Познани.

На разговор к украинцам вышли заместитель директора департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога и заместитель пресс-секретаря Великопольского воеводства Нина Шварцевич.

Патернога заявил, что Польша помогает беженцам в рамках официальной гуманитарной программы. Одна из украинок сказала, что ее детям придется поменять школу в третий раз за год.

"Предоставляем гуманитарную помощь. Вы сбежали от войны в Польшу, и Польша обеспечивает вам место. Или в Познани, или в городе Ксенж, не имеет значения. Сейчас каникулы, школу можно поменять. Не я начал эту войну! У поляков тоже есть дети, но они ходят на работу и зарабатывают на собственные квартиры", — сказал Патернога.

Альтернативные места проживания для беженцев

Жителям общежития предлагают шесть альтернативных мест, в том числе в Познани. Это здание, расположенное по адресу ул. Занемиска, и гостиница "Дориан", где комнаты для беженцев будут общими.

За пределами города украинцы могут подать заявку на проживание в центре отдыха "Фига" в лесу в Скорженчине и в городах Рогозно, Жеркув и Сокольники Большие, однако там есть проблемы с транспортом и доступом к медицинскому обслуживанию.

Напомним, страны Европейского союза (ЕС) суммарно выделили из своих бюджетов на помощь украинским беженцам около 43 млрд евро. Речь идет о различных социальных выплатах и расходах на жилье, продукты, медуслуги.

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