У Польщі депутат виставив Україні рахунок за надану допомогу: про яку суму йдеться

Депутат Кшиштоф Босак біля посольства України. Фото: скриншот з відео

Польський депутат Кшиштоф Босак виставив рахунок нашій державі за надану допомогу. Він прийшов до посольства України з величезним чеком.

Відповідне відео польський політик опублікував на своїй сторінці у Twitter.

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Кшиштоф Босак вирішив виставити рахунок українській столиці за гуманітарну, військову та фінансову допомогу.

Загальна сума становить 101 мільярд злотих.

Ukraina skarży Polskę do WTO (Światowa Organizacja Handlu), a my dziś wystawiamy rachunek Ukrainie! pic.twitter.com/R85XZ1jlNF — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 19, 2023

Зазначимо, що Кшиштоф Босак є членом польської партії "Конфедерація свободи і незалежності".

Погіршення стосунків між країнами

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи Україна працювала над пошуком нових шляхів вивезення своєї продукції та збереженням сухопутних експортних маршрутів. Проте "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер".

Також 19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало Польщу провести "конструктивний" діалог та вирішити питання з експортом українського зерна. Це сталося після того, як МЗС Польщі викликало посла України.