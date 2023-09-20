У Польщі депутат виставив Україні рахунок за надану допомогу: про яку суму йдеться
Польський депутат Кшиштоф Босак виставив рахунок нашій державі за надану допомогу. Він прийшов до посольства України з величезним чеком.
Відповідне відео польський політик опублікував на своїй сторінці у Twitter.
Яка сума допомоги
Кшиштоф Босак вирішив виставити рахунок українській столиці за гуманітарну, військову та фінансову допомогу.
Загальна сума становить 101 мільярд злотих.
Ukraina skarży Polskę do WTO (Światowa Organizacja Handlu), a my dziś wystawiamy rachunek Ukrainie! pic.twitter.com/R85XZ1jlNF— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 19, 2023
Зазначимо, що Кшиштоф Босак є членом польської партії "Конфедерація свободи і незалежності".
Погіршення стосунків між країнами
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи Україна працювала над пошуком нових шляхів вивезення своєї продукції та збереженням сухопутних експортних маршрутів. Проте "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер".
Також 19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало Польщу провести "конструктивний" діалог та вирішити питання з експортом українського зерна. Це сталося після того, як МЗС Польщі викликало посла України.