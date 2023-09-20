В Польше депутат выставил Украине счет за оказанную помощь: о какой сумме идет речь

Депутат Кшиштоф Босак у посольства Украины. Фото: скриншот с видео

Польский депутат Кшиштоф Босак выставил счет нашему государству за оказанную помощь. Он пришел в посольство Украины с огромным чеком.

Соответствующее видео польский политик опубликовал на своей странице в Twitter.

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Какая сумма помощи

Кшиштоф Босак решил выставить счет украинской столице за гуманитарную, военную и финансовую помощь.

Общая сумма составляет 101 млрд злотых.

Украина skarży Polsko do WTO (Światowa Organizacja Handlu), а мой dziś wystawiamy rachunek Ukrainie! pic.twitter.com/R85XZ1jlNF — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 19, 2023

Отметим, что Кшиштоф Босак является членом польской партии "Конфедерация свободы и независимости".

Ухудшение отношений между странами

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что после выхода России по Черноморской зерновой инициативе Украина работала над поиском новых путей вывоза своей продукции и сохранением сухопутных экспортных маршрутов. Однако "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер".

Также 19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало Польшу провести "конструктивный" диалог и решить вопрос экспорта украинского зерна. Это произошло после того, как МИД Польши вызвало посла Украины.