У Підмосков'ї стався потужний вибух: з'явилося відео

Після вибуху виникла пожежа

Жителі російського міста Коломна ввечері четверга, 2 березня, чули гучний вибух. Це місто розташоване за 90 кілометрів від москви.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Подробиці

Як повідомляють Telegram-канали, звук вибуху було чути близько 21:30 за місцевим часом. Про це також свідчать оприлюднені відео.

Місцеві жителі заявляють, що вибух було чути у всіх районах містах і від нього у будинках тремтіли вікна. При місцеві жителі зазначають, що незадовго до вибуху було чути свист. На відео також видно, що після вибуху виникла пожежа.

Що трапилося у Коломні, наразі невідомо, однак місцеві ЗМІ повідомляють, що на місце події вже вирушили рятувальники та представники поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, у росії пролунали вибухи. Їх чули у Тульській області та Брянську.

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