У Підмосков'ї стався потужний вибух: з'явилося відео
Жителі російського міста Коломна ввечері четверга, 2 березня, чули гучний вибух. Це місто розташоване за 90 кілометрів від москви.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
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Подробиці
Як повідомляють Telegram-канали, звук вибуху було чути близько 21:30 за місцевим часом. Про це також свідчать оприлюднені відео.
Місцеві жителі заявляють, що вибух було чути у всіх районах містах і від нього у будинках тремтіли вікна. При місцеві жителі зазначають, що незадовго до вибуху було чути свист. На відео також видно, що після вибуху виникла пожежа.
Що трапилося у Коломні, наразі невідомо, однак місцеві ЗМІ повідомляють, що на місце події вже вирушили рятувальники та представники поліції.
Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, у росії пролунали вибухи. Їх чули у Тульській області та Брянську.
Також ми писали, що у мережі з'явилися нові фото та відео наслідків атаки дронів на нафтосховище "Роснефти" у Туапсе.
Додамо, у Республіці Адигея стався інцидент, пов'язаний із падінням невідомого літального апарату. Об'єкт впав у селищі Нове Гіагінського району.