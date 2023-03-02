В Подмосковье произошел мощный взрыв: появилось видео
Жители российского города Коломна вечером четверга, 2 марта, слышали громкий взрыв. Этот город расположен в 90 километрах от москвы.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
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Как сообщают Telegram-каналы, звук взрыва был слышен около 21:30 по местному времени. Об этом также свидетельствуют обнародованные видео.
Местные жители заявляют, что взрыв был слышен во всех районах городах и от него в домах дрожали окна. При этом местные жители отмечают, что незадолго до взрыва был слышен свист. На видео также видно, что после взрыва возник пожар.
Что случилось в Коломне, пока неизвестно, однако местные СМИ сообщают, что на место происшествия уже отправились спасатели и представители полиции.
Напомним, сегодня, 2 марта, в россии раздались взрывы. Их слышали в Тульской области и Брянске.
Также мы писали, что в сети появились новые фото и видео последствий атаки дронов на нефтехранилище "Роснефти" в Туапсе.
Добавим, в Республике Адыгея произошел инцидент, связанный с падением неизвестного летательного аппарата. Объект рухнул в поселке Новое Гиагинского района.