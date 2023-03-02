В Подмосковье произошел мощный взрыв: появилось видео

После взрыва возник пожар

Жители российского города Коломна вечером четверга, 2 марта, слышали громкий взрыв. Этот город расположен в 90 километрах от москвы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Как сообщают Telegram-каналы, звук взрыва был слышен около 21:30 по местному времени. Об этом также свидетельствуют обнародованные видео.

Местные жители заявляют, что взрыв был слышен во всех районах городах и от него в домах дрожали окна. При этом местные жители отмечают, что незадолго до взрыва был слышен свист. На видео также видно, что после взрыва возник пожар.

Что случилось в Коломне, пока неизвестно, однако местные СМИ сообщают, что на место происшествия уже отправились спасатели и представители полиции.

Напомним, сегодня, 2 марта, в россии раздались взрывы. Их слышали в Тульской области и Брянске.

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Добавим, в Республике Адыгея произошел инцидент, связанный с падением неизвестного летательного аппарата. Объект рухнул в поселке Новое Гиагинского района.