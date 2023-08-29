У Петербурзі готуються до похорону Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

У Росії готуються до похорону ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі. Біля одного з цвинтарів у Санкт-Петербурзі перекрили проїзд та встановили рамки металошукачів, а вагнерівці несуть квіти.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Похорони Євгена Пригожина

Зазначається, що в Петербурзі готуються ховати Євгена Пригожина. Біля одного з цвинтарів перекрили проїзд, встановили рамки металошукачів, а вагнерівці несуть квіти.

Усередині Серафимівського цвинтаря ходять патрулі. Робітники миють асфальт, на кожному розі встановлено по похоронному наметі. Водночас у місцевому храмі заявили, що сьогодні відспівування не заплановано. Журналістів усередину не пускають, відвідувачів доглядають силовики.

Проте також багато людей і біля Північного цвинтаря, тому де саме поховають Пригожина — невідомо, точної дати теж не повідомляють.

У секреті тримають і похорон Дмитра Уткіна. Інформації немає навіть у Кремля — принаймні так говорить Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно в Росії завершили упізнання пасажирів та екіпажу літака, який розбився у Тверській області ввечері 23 серпня. Серед них — очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Прессекретар глави Російської держави Дмитро Пєсков відкинув чутки про можливу причетність Кремля до катастрофи літака, на борту якого, ймовірно, був засновник угруповання "Вагнер" Євген Пригожин. На думку Пєскова, поточні обговорення навколо цієї трагедії сповнені домислів, особливо на Заході.