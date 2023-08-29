В Петербурге готовятся к похоронам Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

В России готовятся к похоронам предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе. Около одного из кладбищ в Санкт-Петербурге перекрыли проезд и установили рамки металлоискателей, а вагнеровцы несут цветы.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Похороны Евгения Пригожина

Отмечается, что в Петербурге готовятся хоронить Евгения Пригожина. Около одного из кладбищ перекрыли проезд, установили рамки металлоискателей, а вагнеровцы несут цветы.

Внутри Серафимовского кладбища ходят патрули. Рабочие моют асфальт, на каждом углу установлены по погребальной палатке. В то же время в местном храме заявили, что сегодня отпевание не запланировано. Журналистов внутрь не пускают, за посетителями ухаживают силовики.

Однако также многие люди и возле Северного кладбища, поэтому где именно похоронят Пригожина — неизвестно, точной даты тоже не сообщают.

В секрете держат и похороны Дмитрия Уткина. Информации нет даже у Кремля — по крайней мере, так говорит Дмитрий Песков.

Напомним, недавно в России завершили опознание пассажиров и экипажа самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа. Среди них — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Прес-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков отверг слухи о возможной причастности Кремля к крушению самолета, на борту которого, вероятно, был основатель группировки "Вагнер" Евгений Пригожин. По мнению Пескова, текущие обсуждения вокруг этой трагедии полны домыслов, особенно на Западе.