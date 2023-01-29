У Перу автобус зірвався зі скелі: щонайменше 24 людини загинули

На півночі Перу сталася автокатастрофа

На півночі Перу автобус, який перевозив 60 пасажирів, зірвався зі скелі. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 24 людини.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про катастрофу

Аварія з автобусом у Перу трапилася у суботу, 29 січня. Агентство з нагляду за транспортом Перу (SUTRAN) повідомило, що трагедія за участю автобуса компанії Q'Orianka Tours Aguila Dorada сталася в районі Ель-Альто на крайній півночі Перу.

У SUTRAN зазначають: перші результати розслідування показали, що автобус мав оновлену перевірку безпеки та страхування від нещасних випадків.

Дорожньо-транспортні пригоди відносно поширені в Перу, багато водіїв керують транспортними засобами на нестабільних дорогах і без належної підготовки. У 2021 році 29 людей загинули, коли автобус з'їхав з шосе в горах Анд.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у Перу тисячі людей вийшли на протести з вимогами про відставку президента Педро Кастільйо. Лідер країни перебуває під слідством за звинуваченням у корупції.

У січні в Перу знову спалахнули протести з вимогою відставки нової президентки Діни Болуарте. У сутичках з поліцією 58 людей були поранені.