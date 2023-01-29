У Перу автобус зірвався зі скелі: щонайменше 24 людини загинули

У Перу автобус зірвався зі скелі, десятки людей загинули
На півночі Перу автобус, який перевозив 60 пасажирів, зірвався зі скелі. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 24 людини.
Про це повідомляє Reuters.
-
Шольц пообіцяв надалі говорити з путіним та пояснив навіщо
-
Дороги замело: проїзд до Одеської області з Молдови через КПП "Джурджулешти" заблоковано
-
"Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE
-
"Ми усвідомлюємо, хто ми": Ющенко вказав, у чому Україна стає схожою до Америки
-
На Одещині найбільше проблем із мобільним зв'язком: у чому причина
-
ЗМІ назвали ім'я українки, яка загинула під час теракту в Ізраїлі
-
Вимкнення світла не припиняться: в Укренерго пояснили причину
-
Працюють цілодобово: одеські комунальники від самої ночі прибирають вулиці міста
-
Залужний про подвиг Героїв Крут: "Гідно продовжуємо їхню справу"
-
У Міноборони Ірану прокоментували нічну атаку дронів на їхні об'єкти
Що відомо про катастрофу
Аварія з автобусом у Перу трапилася у суботу, 29 січня. Агентство з нагляду за транспортом Перу (SUTRAN) повідомило, що трагедія за участю автобуса компанії Q'Orianka Tours Aguila Dorada сталася в районі Ель-Альто на крайній півночі Перу.
У SUTRAN зазначають: перші результати розслідування показали, що автобус мав оновлену перевірку безпеки та страхування від нещасних випадків.
Дорожньо-транспортні пригоди відносно поширені в Перу, багато водіїв керують транспортними засобами на нестабільних дорогах і без належної підготовки. У 2021 році 29 людей загинули, коли автобус з'їхав з шосе в горах Анд.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року у Перу тисячі людей вийшли на протести з вимогами про відставку президента Педро Кастільйо. Лідер країни перебуває під слідством за звинуваченням у корупції.
У січні в Перу знову спалахнули протести з вимогою відставки нової президентки Діни Болуарте. У сутичках з поліцією 58 людей були поранені.