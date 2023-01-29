В Перу автобус сорвался со скалы: по меньшей мере 24 человека погибли

В Перу автобус сорвался со скалы, десятки человек погибли
На севере Перу автобус, перевозивший 60 пассажиров, сорвался со скалы. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 24 человека.
Об этом сообщает Reuters.
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Что известно о катастрофе
Авария с автобусом в Перу произошла в субботу, 29 января. Агентство по надзору за транспортом Перу (SUTRAN) сообщило, что трагедия с участием автобуса компании Q'Orianka Tours Aguila Dorada произошла в районе Эль-Альто на крайнем севере Перу.
В SUTRAN отмечают: первые результаты расследования показали, что у автобуса была обновлена проверка безопасности и страхование от несчастных случаев.
Дорожно-транспортные происшествия относительно распространены в Перу, многие водители управляют транспортными средствами на нестабильных дорогах и без должной подготовки. В 2021 году 29 человек погибли, когда автобус съехал с шоссе в горах Анд.
Напомним, в ноябре 2022 года в Перу тысячи человек вышли на протесты с требованиями об отставке президента Педро Кастильо. Лидер страны находится под следствием по обвинению в коррупции.
В январе в Перу снова вспыхнули протесты с требованием отставки новой президентки Дины Болуарте. В столкновениях с полицией 58 человек были ранены.