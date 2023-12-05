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У передмісті Вашингтона прогримів потужний вибух

5 грудня 2023 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У передмісті Вашингтона прогримів потужний вибух
Вибух у місті Арлінгтон, США. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі у місті Арлінгтон, штат Вірджинія (США), прогримів потужний вибух. Поліція намагалася потрапити в будинок з ордером на обшук, натомість він злетів у повітря. 

Про це повідомляє CNN

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Що відомо про вибух

Як відомо, будинок злетів у повітря саме тоді, коли поліція намагалася потрапити туди з ордером на обшук. Правоохоронці хотіли затримати підозрюваного, однак він  застосував сигнальну зброю зі свого будинку.

"Під час проведення слідчих дій правоохоронці намагалися провести обшук за місцем проживання підозрюваного. Коли поліцейські наблизилися, підозрюваний зробив кілька пострілів усередині будинку. Згодом у будинку стався вибух, наразі поліцейські продовжують з’ясовувати обставини вибуху. Офіцери, які прибули на місце події, повідомили про легкі травми, транспортування до лікарні нікому не знадобилося", — розповів представник поліції округу Арлінгтон Ешлі Севідж.

Водночас представник від Демократичної партії Вірджинії Дон Бейєр заявив, що стежить за реагуванням на надзвичайні ситуації через "потужний вибух" у районі міста. 

"Це дуже, дуже страшно, і я висловлюю глибоку вдячність першим службам реагування, які працюють над захистом території та забезпечують безпеку всіх", — сказав Бейєр. 

Нагадаємо, сьогодні вночі вибухи лунали в Криму. Жителі Керчі в мережі активно обговорюють "дивні звуки", які, за їхніми словами, є атакою дронів.

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