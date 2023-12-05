У передмісті Вашингтона прогримів потужний вибух

Вибух у місті Арлінгтон, США. Фото: скриншот з відео

Сьогодні вночі у місті Арлінгтон, штат Вірджинія (США), прогримів потужний вибух. Поліція намагалася потрапити в будинок з ордером на обшук, натомість він злетів у повітря.

Про це повідомляє CNN.

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Як відомо, будинок злетів у повітря саме тоді, коли поліція намагалася потрапити туди з ордером на обшук. Правоохоронці хотіли затримати підозрюваного, однак він застосував сигнальну зброю зі свого будинку.

A House in Arlington, Virginia has Exploded tonight after the Residents reportedly Opened-Fire on Police as they attempted to Serve a Search Warrant on the Residents. pic.twitter.com/yXedxWdJXs — OSINTdefender (@sentdefender) December 5, 2023

"Під час проведення слідчих дій правоохоронці намагалися провести обшук за місцем проживання підозрюваного. Коли поліцейські наблизилися, підозрюваний зробив кілька пострілів усередині будинку. Згодом у будинку стався вибух, наразі поліцейські продовжують з’ясовувати обставини вибуху. Офіцери, які прибули на місце події, повідомили про легкі травми, транспортування до лікарні нікому не знадобилося", — розповів представник поліції округу Арлінгтон Ешлі Севідж.

Водночас представник від Демократичної партії Вірджинії Дон Бейєр заявив, що стежить за реагуванням на надзвичайні ситуації через "потужний вибух" у районі міста.

"Це дуже, дуже страшно, і я висловлюю глибоку вдячність першим службам реагування, які працюють над захистом території та забезпечують безпеку всіх", — сказав Бейєр.

Нагадаємо, сьогодні вночі вибухи лунали в Криму. Жителі Керчі в мережі активно обговорюють "дивні звуки", які, за їхніми словами, є атакою дронів.