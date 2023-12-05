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В пригороде Вашингтона прогремел мощный взрыв

5 декабря 2023 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В пригороде Вашингтона прогремел мощный взрыв
Взрыв в Арлингтоне, США. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью в городе Арлингтон, штат Вирджиния (США), прогремел мощный взрыв. Полиция пыталась попасть в дом с ордером на обыск, но он взлетел в воздух.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно о взрыве

Как известно, дом взлетел на воздух как раз тогда, когда полиция пыталась попасть туда с ордером на обыск. Правоохранители хотели задержать подозреваемого, однако он применил сигнальное оружие из своего дома.

"В ходе проведения следственных действий правоохранители пытались провести обыск по месту жительства подозреваемого. Когда полицейские приблизились, подозреваемый сделал несколько выстрелов внутри дома. Впоследствии в доме произошел взрыв, пока полицейские продолжают выяснять обстоятельства взрыва. Офицеры, прибывшие на место происшествия, сообщили о легких травмах, транспортировке в больницу никому не понадобилось", — рассказал представитель полиции округа Арлингтон Эшли Сэвидж.

В то же время представитель от Демократической партии Вирджинии Дон Бейер заявил, что следит за реагированием на чрезвычайные ситуации в связи с "мощным взрывом" в районе города.

"Это очень, очень страшно, и я выражаю глубокую благодарность первым службам реагирования, которые работают над защитой территории и обеспечивают безопасность всех", — сказал Бейер.

Напомним, сегодня ночью взрывы раздавались в Крыму. Жители Керчи в сети активно обсуждают "странные звуки", которые, по их словам, являются атакой дронов.

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