В пригороде Вашингтона прогремел мощный взрыв

Взрыв в Арлингтоне, США. Фото: скриншот с видео

Сегодня ночью в городе Арлингтон, штат Вирджиния (США), прогремел мощный взрыв. Полиция пыталась попасть в дом с ордером на обыск, но он взлетел в воздух.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно о взрыве

Как известно, дом взлетел на воздух как раз тогда, когда полиция пыталась попасть туда с ордером на обыск. Правоохранители хотели задержать подозреваемого, однако он применил сигнальное оружие из своего дома.

В здании в Арлингтоне, Виргиния has Exploded tonight after Residents reportedly Open-Fire on Police as they atempted to Serve a Search Warrant on the Residents. pic.twitter.com/yXedxWdJXs — OSINTdefender (@sentdefender) December 5, 2023

"В ходе проведения следственных действий правоохранители пытались провести обыск по месту жительства подозреваемого. Когда полицейские приблизились, подозреваемый сделал несколько выстрелов внутри дома. Впоследствии в доме произошел взрыв, пока полицейские продолжают выяснять обстоятельства взрыва. Офицеры, прибывшие на место происшествия, сообщили о легких травмах, транспортировке в больницу никому не понадобилось", — рассказал представитель полиции округа Арлингтон Эшли Сэвидж.

В то же время представитель от Демократической партии Вирджинии Дон Бейер заявил, что следит за реагированием на чрезвычайные ситуации в связи с "мощным взрывом" в районе города.

"Это очень, очень страшно, и я выражаю глубокую благодарность первым службам реагирования, которые работают над защитой территории и обеспечивают безопасность всех", — сказал Бейер.

Напомним, сегодня ночью взрывы раздавались в Крыму. Жители Керчи в сети активно обсуждают "странные звуки", которые, по их словам, являются атакой дронов.