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У Парижі пролунав потужний вибух, — ЗМІ

21 червня 2023 19:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Парижі пролунав потужний вибух, — ЗМІ
У Парижі пролунав сильний вибух. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 21 червня, мережу сколихнула звістка про те, що в столиці Франції пролунав страшний вибух. Відео опублікували очевидці.

Про це масово повідомляють Telegram-канали.

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Очевидці повідомляють, що через вибух зруйновано частину будівлі в пʼятому окрузі міста.

За словами мера округу, причиною вибуху у Парижі є витік газу, пожежа охопила деякі будівлі.

 

У Парижі пролунав сильний вибух. Фото: соцмережі

Рятувальники вже на місці і приступили до ліквідації пожежі.

 

У Парижі пролунав сильний вибух. Фото: Reuters

 

У Парижі пролунав сильний вибух. Фото: Reuters

 

У Парижі пролунав сильний вибух. Фото: Reuters

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Кримському півострові в середу, 21 червня, виникли проблеми із залізничним сполученням. Місцеві гауляйтери заявили про нібито пошкодження залізничних колій у Феодосії через вибух.

Додамо, у ніч проти 21 червня під Москвою почав палати цех із виробництва дерев'яних палет. Площа пожежі становить 3000 м².

Також у вівторок, 20 червня, у Гатному Київської області блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа.

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