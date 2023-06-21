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В Париже прогремел мощный взрыв, — СМИ

21 июня 2023 19:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Париже прогремел мощный взрыв, — СМИ
В Париже раздался сильнейший взрыв. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 21 июня, сеть всколыхнула известие о том, что в столице Франции раздался страшный взрыв. Видео было опубликовано очевидцами.

Об этом массово сообщают Telegram-каналы.

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Очевидцы сообщают, что из-за взрыва разрушена часть здания в пятом округе города.

По словам мэра округа, причиной взрыва в Париже является утечка газа, пожар охватил некоторые здания.

 

В Париже раздался сильнейший взрыв. Фото: соцсети

Спасатели уже на месте и приступили к ликвидации пожара.

 

В Париже раздался сильнейший взрыв. Фото: Reuters

 

В Париже раздался сильнейший взрыв. Фото: Reuters

 

В Париже раздался сильнейший взрыв. Фото: Reuters

 

 

 

Напомним, ранее мы писали, что на Крымском полуострове в среду, 21 июня, возникли проблемы с железнодорожным сообщением. Местные гауляйтеры заявили о якобы повреждении железнодорожных путей в Феодосии из - за взрыва .

Добавим, в ночь на 21 июня под Москвой начал палаты цех по производству деревянных паллет. Площадь пожара составляет 3000 м2.

Также во вторник, 20 июня, в Гатном Киевской области молния попала в жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар.

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