У провінції Лімпопо сталася смертельна аварія з туристичним автобусом

У ПАР сталася смертельна аварія з туристичним автобусом: загинуло 20 людей
У Південно-Африканській Республіці сталася смертельна ДТП. Внаслідок лобового зіткнення автобуса та інкасаторського автомобіля загинули 20 людей.
Про це повідомляє BBC.
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Що відомо
Так, ДТП сталася на трасі у провінції Лімпопо на північному заході країни. Через лобове зіткнення туристичного автобуса з інкасаторською машиною, автобус впав з автомобільного мосту у річку. В результаті чого загинули 20 людей, ще 68 — отримали поранення. Більшість загиблих придушило автобусом.
Наразі, правоохоронці встановлюють причину аварії. За попередніми даними, під час інциденту йшов сильний дощ.
Особи жертв аварії поки не розголошуються.
Нагадаємо, у центрі Києва жінка потрапила під трамвай, переходячи рейки у невстановленому місці. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці пригоди.
Зараз проводиться досудове слідство, під час якого поліцейські мають вивчити причини та механізм цієї пригоди.
Нагадаємо, нещодавно у Львові прямо під час руху почав горіти трамвай.
Водійка загасила пожежу у трамваї сама, і ніхто з пасажирів не постраждав.