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У ПАР сталася смертельна аварія з туристичним автобусом: загинуло 20 людей

14 лютого 2023 13:43
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У провінції Лімпопо сталася смертельна аварія з туристичним автобусом
Ще близько 70 осіб отримали поранення
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У Південно-Африканській Республіці сталася смертельна ДТП. Внаслідок лобового зіткнення автобуса та інкасаторського автомобіля загинули 20 людей.

Про це повідомляє BBC.

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Що відомо

Так, ДТП сталася на трасі у провінції Лімпопо на північному заході країни. Через лобове зіткнення туристичного автобуса з інкасаторською машиною, автобус впав з автомобільного мосту у річку. В результаті чого загинули 20 людей, ще 68 — отримали поранення. Більшість загиблих придушило автобусом.

Наразі, правоохоронці встановлюють причину аварії. За попередніми даними, під час інциденту йшов сильний дощ.

Особи жертв аварії поки не розголошуються.

Нагадаємо, у центрі Києва жінка потрапила під трамвай, переходячи рейки у невстановленому місці. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці пригоди. 

Зараз проводиться досудове слідство, під час якого поліцейські мають вивчити причини та механізм цієї пригоди.

Нагадаємо, нещодавно у Львові прямо під час руху почав горіти трамвай.

Водійка загасила пожежу у трамваї сама, і ніхто з пасажирів не постраждав.

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