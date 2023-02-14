У провінції Лімпопо сталася смертельна аварія з туристичним автобусом

Ще близько 70 осіб отримали поранення

У Південно-Африканській Республіці сталася смертельна ДТП. Внаслідок лобового зіткнення автобуса та інкасаторського автомобіля загинули 20 людей.

Про це повідомляє BBC.

Що відомо

Так, ДТП сталася на трасі у провінції Лімпопо на північному заході країни. Через лобове зіткнення туристичного автобуса з інкасаторською машиною, автобус впав з автомобільного мосту у річку. В результаті чого загинули 20 людей, ще 68 — отримали поранення. Більшість загиблих придушило автобусом.

Наразі, правоохоронці встановлюють причину аварії. За попередніми даними, під час інциденту йшов сильний дощ.

Особи жертв аварії поки не розголошуються.

Нагадаємо, у центрі Києва жінка потрапила під трамвай, переходячи рейки у невстановленому місці. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці пригоди.

Зараз проводиться досудове слідство, під час якого поліцейські мають вивчити причини та механізм цієї пригоди.

Нагадаємо, нещодавно у Львові прямо під час руху почав горіти трамвай.

Водійка загасила пожежу у трамваї сама, і ніхто з пасажирів не постраждав.