В провинции Лимпопо произошла смертельная авария с туристическим автобусом

В ЮАР произошла смертельная авария с туристическим автобусом: погибли 20 человек
В Южно-Африканской Республике произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения автобуса и инкассаторского автомобиля погибли 20 человек.
Об этом сообщает BBC.
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Что известно
Так, ДТП произошло на трассе в провинции Лимпопо на северо-западе страны. Из-за лобового столкновения туристического автобуса с инкассаторской машиной автобус упал с автомобильного моста в реку. В результате чего погибли 20 человек, еще 68 получили ранения. Большинство погибших придавило автобусом.
Правоохранители устанавливают причину аварии. По предварительным данным, во время инцидента шел сильный дождь.
Личности жертв аварии пока не разглашаются.
Напомним, в центре Киева женщина попала под трамвай, переходя рельсы в неустановленном месте. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Сейчас проводится предварительное следствие, в ходе которого полицейские должны изучить причины и механизм этого происшествия.
Напомним, недавно во Львове прямо во время движения начал гореть трамвай.
Водитель потушила пожар в трамвае сама, и никто из пассажиров не пострадал.