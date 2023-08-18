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У Нижньому Новгороді з'явився український прапор напроти будівлі ФСБ

18 серпня 2023 14:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Нижньому Новгороді з'явився український прапор напроти будівлі ФСБ
Прапор України навпроти будівлі ФСБ у Нижньому Новгороді. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії у місті Нижній Новгород навпроти будівлі ФСБ підняли прапор України. Місцеві кажуть, що до цього на дротах над дорогою висів великий пакет, проте 18 серпня він злетів, після чого з'явився український стяг.

Про це повідомили у соцмережах.

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Реакція місцевої влади

За словами очевидців, місцеві посадовці викликали співробітників МНС, щоб зняти прапор. Для таких робіт навіть підключили пожежну машину.

Раніше стало відомо, яких урочистих заходів очікувати в Києві до Дня Незалежності та Дня Державного прапора України. У КМВА опублікували цілий список урочистостей.

Нагадаємо, у серпні українці відзначатимуть День прапора та День Незалежності. Однак цього року вихідних не буде.

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