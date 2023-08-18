В Нижнем Новгороде появился украинский флаг напротив здания ФСБ

Флаг Украины напротив здания ФСБ в Нижнем Новгороде. Фото: скриншот с видео

В России в городе Нижний Новгород напротив здания ФСБ подняли флаг Украины. Местные говорят, что до этого на проводах над дорогой висел большой пакет, однако 18 августа он слетел, после чего появился украинский флаг.

Об этом сообщили в соцсетях.

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Реакция местных властей

По словам очевидцев, местные чиновники вызвали сотрудников МЧС, чтобы снять флаг. Для таких работ даже подключили пожарную машину.

Ранее стало известно, каких торжественных мероприятий ожидать в Киеве ко Дню Независимости и Дню Государственного флага Украины. В КМВА опубликовали целый список торжеств.

Напомним, в августе украинцы будут отмечать День флага и День Независимости. Однако в этом году выходных не будет.