У Німеччині чоловік напав з ножем на пасажирів поїзда: що відомо

У Німеччині палестинець напав з ножем на пасажирів поїзда, є жертви
Двоє людей загинули і кілька отримали поранення в результаті нападу з ножем на пасажирів регіонального поїзда Кіль — Гамбург у Німеччині. Нападника затримали правоохоронці.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ.
-
У Німеччині палестинець напав з ножем на пасажирів поїзда, є жертви
-
Стало відомо, коли Франція передасть Україні обіцяні бронемашини AMX-10RC
-
Інтенсивність боїв зростає: у Міноборони розповіли про ситуацію біля Бахмута і Вугледара
-
Тарифи на водопостачання: у мерії Києва розповіли про подальшу вартість послуги
-
У низці областей оголосили повітряну тривогу: рф атакує дронами
-
Зеленський про надання Україні танків: ключове тепер — швидкість та обсяг
-
Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують
-
Залужний відреагував на скандал з закупівлею продуктів для ЗСУ
-
Кейт Міддлтон у піджаку від Alexander McQueen зустрілась із вченими: вони дали їй поради
-
ФСБ планує використати кримінальних авторитетів проти України: Данілов розповів подробиці
Подробиці
Як повідомили в середу ввечері з відділу поліції Ітцего, 33-річного нападника заарештували. За словами міністра внутрішніх справ землі Шлезвіг-Гольштейн Сабіни Зюттерлін-Вак, ймовірний нападник є палестинцем без громадянства.
"Мотиви нападу поки незрозумілі", — сказала журналістам речниця поліції.
У поліції розповіли, що зловмисник напав на людей у поїзді, що рухався. За словами речниці поліції, злочинець також отримав поранення.
Точна кількість постраждалих наразі невідома. За різними даними, поранення отримали від п'яти до семи осіб.
Зазначається, що в поліцію про напад повідомили пасажири потяга. За даними поліції, свідки утримували підозрюваного у відділку на пероні до прибуття перших рятувальників та правоохоронців.
Відомо, що чоловіка з травмами середнього ступеня тяжкості доставили до лікарні. Є ознаки того, що він може мати психічні розлади. За попередніми даними, ймовірний нападник раніше не був помічений як екстреміст.
Нагадаємо, 7 січня у Косово трапилася стрілянина. Невідомий з автомобіля, що рухався, відкрив вогонь та обстріляв перехожих. Поранення отримали два серби, яким 21 та 11 років. Причина нападу на молодих людей — невідома.
Також у грудні в німецькому місті Дрезден озброєний чоловік увірвався в торговий центр та взяв заручників. Відомо, що зловмисник, ймовірно, вбив 62-річну жінку, яка є його матір'ю.
Повідомлялося також, що каліфорнійська поліція, яка розшукувала стрілка, що вбив 10 людей у клубі під час святкування китайського Нового року, знайшла його мертвим у фургоні. Чоловік вчинив самогубство.
Фото: DPA