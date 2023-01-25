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У Німеччині палестинець напав з ножем на пасажирів поїзда, є жертви

25 січня 2023 23:58
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Німеччині чоловік напав з ножем на пасажирів поїзда: що відомо
Внаслідок нападу на пасажирів потяга загинуло двоє людей
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Двоє людей загинули і кілька отримали поранення в результаті нападу з ножем на пасажирів регіонального поїзда Кіль Гамбург у Німеччині. Нападника затримали правоохоронці. 

Про це повідомляють німецькі ЗМІ

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Подробиці

Як повідомили в середу ввечері з відділу поліції Ітцего, 33-річного нападника заарештували. За словами міністра внутрішніх справ землі Шлезвіг-Гольштейн Сабіни Зюттерлін-Вак, ймовірний нападник є палестинцем без громадянства. 

"Мотиви нападу поки незрозумілі", — сказала журналістам речниця поліції. 

У поліції розповіли, що зловмисник напав на людей у поїзді, що рухався. За словами речниці поліції, злочинець також отримав поранення. 

Точна кількість постраждалих наразі невідома. За різними даними, поранення отримали від п'яти до семи осіб. 

Зазначається, що в поліцію про напад повідомили пасажири потяга. За даними поліції, свідки утримували підозрюваного у відділку на пероні до прибуття перших рятувальників та правоохоронців. 

Відомо, що чоловіка з травмами середнього ступеня тяжкості доставили до лікарні. Є ознаки того, що він може мати психічні розлади. За попередніми даними, ймовірний нападник раніше не був помічений як екстреміст. 

Нагадаємо, 7 січня у Косово трапилася стрілянина. Невідомий з автомобіля, що рухався, відкрив вогонь та обстріляв перехожих. Поранення отримали два серби, яким 21 та 11 років. Причина нападу на молодих людей — невідома. 

Також у грудні в німецькому місті Дрезден озброєний чоловік увірвався в торговий центр та взяв заручників. Відомо, що зловмисник, ймовірно, вбив 62-річну жінку, яка є його матір'ю.

Повідомлялося також, що каліфорнійська поліція, яка розшукувала стрілка, що вбив 10 людей у клубі під час святкування китайського Нового року, знайшла його мертвим у фургоні. Чоловік вчинив самогубство.

Фото: DPA

 

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