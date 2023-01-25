У Німеччині чоловік напав з ножем на пасажирів поїзда: що відомо

Внаслідок нападу на пасажирів потяга загинуло двоє людей

Двоє людей загинули і кілька отримали поранення в результаті нападу з ножем на пасажирів регіонального поїзда Кіль — Гамбург у Німеччині. Нападника затримали правоохоронці.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Подробиці

Як повідомили в середу ввечері з відділу поліції Ітцего, 33-річного нападника заарештували. За словами міністра внутрішніх справ землі Шлезвіг-Гольштейн Сабіни Зюттерлін-Вак, ймовірний нападник є палестинцем без громадянства.

"Мотиви нападу поки незрозумілі", — сказала журналістам речниця поліції.

У поліції розповіли, що зловмисник напав на людей у поїзді, що рухався. За словами речниці поліції, злочинець також отримав поранення.

Точна кількість постраждалих наразі невідома. За різними даними, поранення отримали від п'яти до семи осіб.

Зазначається, що в поліцію про напад повідомили пасажири потяга. За даними поліції, свідки утримували підозрюваного у відділку на пероні до прибуття перших рятувальників та правоохоронців.

Відомо, що чоловіка з травмами середнього ступеня тяжкості доставили до лікарні. Є ознаки того, що він може мати психічні розлади. За попередніми даними, ймовірний нападник раніше не був помічений як екстреміст.

Нагадаємо, 7 січня у Косово трапилася стрілянина. Невідомий з автомобіля, що рухався, відкрив вогонь та обстріляв перехожих. Поранення отримали два серби, яким 21 та 11 років. Причина нападу на молодих людей — невідома.

Також у грудні в німецькому місті Дрезден озброєний чоловік увірвався в торговий центр та взяв заручників. Відомо, що зловмисник, ймовірно, вбив 62-річну жінку, яка є його матір'ю.

Повідомлялося також, що каліфорнійська поліція, яка розшукувала стрілка, що вбив 10 людей у клубі під час святкування китайського Нового року, знайшла його мертвим у фургоні. Чоловік вчинив самогубство.

Фото: DPA