В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда: что известно

В результате нападения на пассажиров поезда погибли два человека

Два человека погибли и несколько получили ранения в результате нападения с ножом на пассажиров регионального поезда Киль – Гамбург в Германии. Нападавшего задержали правоохранители.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

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Как сообщили в среду вечером из отдела полиции Итцего, 33-летний нападавший был арестован. По словам министра внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн Сабины Зюттерлин-Вак, вероятный нападающий является палестинцем без гражданства.

"Мотивы нападения пока неясны", — сказала журналистам спикер полиции.

В полиции рассказали, что злоумышленник напал на людей в двигавшемся поезде. По словам пресс-секретаря полиции, преступник также получил ранения.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. По разным данным, ранения получили от пяти до семи человек.

Отмечается, что в полицию о нападении сообщили пассажиры поезда. По данным полиции, свидетели удерживали подозреваемого в участке на перроне до прибытия первых спасателей и правоохранителей.

Известно, что мужчину с травмами средней степени тяжести доставили в больницу. Есть признаки того, что он может иметь психические расстройства. По предварительным данным, вероятный нападавший ранее не был замечен как экстремист.

Напомним, 7 января в Косово произошла стрельба. Неизвестный из двигавшегося автомобиля открыл огонь и обстрелял прохожих. Ранения получили два серба, которым 21 и 11 лет. Причина нападения неизвестна.

Также в декабре, в немецком городе Дрезден, вооруженный мужчина ворвался в торговый центр и взял заложников. Известно, что злоумышленник, вероятно, убил 62-летнюю женщину, являющуюся его матерью.

Сообщалось также, что калифорнийская полиция, разыскивавшая стрелка, убившего 10 человек в клубе во время празднования китайского Нового года, нашла его мертвым в фургоне. Мужчина совершил самоубийство.

Фото: DPA