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У Нагірному Карабаху ліквідували заступника командира "миротворців" РФ

21 вересня 2023 14:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Нагірному Карабаху ліквідували заступника командира "миротворців" РФ
Заступник командира російських миротворців Іван Ковган. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вчора, 20 вересня, у Нагірному Карабаху було вбито заступника командира контингенту РФ, капітана першого рангу Івана Ковгана та ще декілька представників окупаційної армії. Сталося це під час обстрілу російських "миротворців". 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони РФ та російські ЗМІ.

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Що відомо про військового

Зазначається, що офіційно Ковган був заступником командувача підводних сил Північного флоту. Він був відправлений до Нагірного Карабаху два місяці тому. 

Про те, що було ліквідовано ще декілька військових РФ, повідомили міністерва оборони Росії та Азербайджану. 

Як це сталося

В Міноборони РФ кажуть, що 20 вересня біля населеного пункту Джанятаг автівка з їхніми військовими була обстріляна зі стрілецької зброї. Через атаку було вбито всіх бійців, які перебували в автомобілі. 

загибель військових РФ в Нагірному Карабасі
Скриншот допису

Розмова Алієва з Путіним

Своєю чергою сьогодні, 21 вересня, президент Азербайджану Ільхам Алієв провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої приніс свої вибачення через російських військових, яких було ліквідовано та висловив співчуття. 

Що відомо про події у Нагірному Карабаху

Раніше Міністерство оборони Азербайджану оголосило про проведення "локальних антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху після заяв про провокації з боку вірменських сил.

Вже 20 вересня, так звана влада Нагірного Карабаху прийняла рішення про припинення вогню з 13:00.

Пізніше президент Азербайджану Ільхам Алієв офіційно заявив, що під час проведення спецоперації в Нагірному Карабасі було досягнуто всіх поставлених цілей. Країна відновила свою територіальну цілісність.

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