В Нагорном Карабахе ликвидировали заместителя командира "миротворцев" РФ

Заместитель командира русских миротворцев Иван Ковган. Фото: росСМИ

Вчера, 20 сентября, в Нагорном Карабахе был убит заместитель командира контингента РФ, капитан первого ранга Иван Ковган и еще несколько представителей оккупационной армии. Произошло это при обстреле российских "миротворцев".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ и российские СМИ.

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Что известно о военном

Отмечается, что официально Ковган являлся заместителем командующего подводными силами Северного флота. Он был отправлен в Нагорный Карабах два месяца назад.

О том, что было ликвидировано еще несколько военных РФ, сообщили в министерстве обороны России и Азербайджана.

Как это произошло

В Минобороны РФ говорят, что 20 сентября возле населенного пункта Джанятаг автомобиль с их военными был обстрелян из стрелкового оружия. Из-за атаки были убиты все находившиеся в автомобиле бойцы.

Скриншот сообщения

Разговор Алиева с Путиным

В свою очередь сегодня, 21 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого принес свои извинения из-за российских военных, которые были ликвидированы и выразил соболезнования.

Что известно о событиях в Нагорном Карабахе

Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении "локальных антитеррористических мер" в Нагорном Карабахе после заявлений о провокациях со стороны армянских сил.

Уже 20 сентября, так называемые власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня с 13:00.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев официально заявил, что во время проведения спецоперации в Нагорном Карабахе были достигнуты все поставленные цели. Страна восстановила свою территориальную целостность.