У МВС розповіли про наслідки нічної атаки на регіони України
У ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували низку українських регіонів. Під ворожий обстріл потрапили Суми, Миколаїв та область, Донеччина та Запоріжжя.
Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко.
Наслідки нічних обстрілів росіян
Суми
У Сумах через удар безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 кв.м. Загорання вже ліквідовано. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.
Миколаїв
У Миколаєві внаслідок обстрілів окупантів загорілася складська будівля. Пожежу площею 120 кв. м ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Однак внаслідок удару пошкоджені вікна житлових багатоповерхівок.
Миколаївська область
Тут ворог вдарив по непрацюючій складській будівлі. Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 40 м кв. Обійшлося без постраждалих.
Донецька область
У Покровському районі Донеччини внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу.
Запоріжжя
Цієї ночі у Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу на одному із підприємств на площі 100 кв.м. Також там пошкоджено одну будівлю. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, 19 жовтня у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи у будинку, куди 18 жовтня влучила російська ракета. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — дістали поранення.
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