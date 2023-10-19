У МВС розповіли про наслідки нічної атаки на регіони України

Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі. Фото:ДСНС

У ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували низку українських регіонів. Під ворожий обстріл потрапили Суми, Миколаїв та область, Донеччина та Запоріжжя.

Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко.

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Суми

У Сумах через удар безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 кв.м. Загорання вже ліквідовано. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Миколаїв

У Миколаєві внаслідок обстрілів окупантів загорілася складська будівля. Пожежу площею 120 кв. м ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Однак внаслідок удару пошкоджені вікна житлових багатоповерхівок.

Миколаївська область

Тут ворог вдарив по непрацюючій складській будівлі. Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 40 м кв. Обійшлося без постраждалих.

Донецька область

У Покровському районі Донеччини внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу.

Запоріжжя

Цієї ночі у Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу на одному із підприємств на площі 100 кв.м. Також там пошкоджено одну будівлю. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 19 жовтня у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи у будинку, куди 18 жовтня влучила російська ракета. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — дістали поранення.