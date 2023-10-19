В МВД рассказали о последствиях ночной атаки на регионы Украины

Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото:ГСЧС

В ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских регионов. Под вражеские обстрелы попали Сумы, Николаев и область, Запорожье и Донецкая область.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Читайте также:

Последствия ночных обстрелов россиян

Сумы

В Сумах из-за удара беспилотника возник пожар в двухэтажном здании на площади 100 кв.м. Возгорание уже ликвидировано. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Николаев

В Николаеве в результате обстрелов оккупантов загорелось складское здание. Пожар площадью 120 кв. м ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет. Однако в результате удара повреждены окна жилых многоэтажек.

Николаевская область

Здесь враг ударил по неработающему складскому зданию. В результате атаки возник пожар на площади 40 м кв. Обошлось без пострадавших.

Донецкая область

В Покровском районе Донецкой области в результате обстрела повреждено здание учебного заведения.

Запорожье

Этой ночью в Запорожье спасатели ликвидировали пожар на одном из предприятий на площади 100 кв. Также там повреждено одно здание. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 19 октября в Запорожье завершили поисково-спасательные работы в доме, куда 18 октября попала российская ракета. В результате атаки пять человек погибли, еще пять — получили ранения.