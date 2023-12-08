У МОЗ назвали ймовірні причини спалаху гепатиту А на Вінниччині

Працівниця інфекційної лікарні. Ілюстративне фото: УНІАН

В Міністерстві охорони здоров'я України заявили про ліквідацію на Вінниччині спалаху гепатиту А. В установі також назвали два його ймовірні збудники.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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"Під час перевірок фахівці встановили два фактори, які вказують на причини спалаху", — каже він.

Перший фактор, як сказав Кузін — безсимптомний перебіг хвороби серед працівників ринку та виробників продуктів. Тоді обстежили майже 4 тисячі людей, але лише у дев'яти знайшли противірусні антитіла. Другим фактором стала вода.

"З 403 відібраних зразків із системи централізованого водопостачання, громадських водогонів, річок і стічних вод — вірусу гепатиту A не виявили", — сказав Кузін.

Однак, як він додає, мікробіологічні показники 30% проб зафіксували перевищення бактерій. Це сприяло дезінфекції водогонів, а коригувальна робота технологічних регламентів триває досі.

Медики зазначають, що захворювання ще проявлятиметься час від часу протягом кількох місяців

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що на Вінниччині очікується друга хвиля захворюваності через спалах гепатиту А. Перед цим хворобу зафіксували в Київській області.