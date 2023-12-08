В МОЗ назвали вероятные причины вспышки гепатита А в Винницкой области

Работница инфекционной больницы. Иллюстративное фото: УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины заявили о ликвидации в Винницкой области вспышки гепатита А. В учреждении также назвали два его вероятных возбудителя.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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"В ходе проверок специалисты установили два фактора, указывающих на причины вспышки", — говорит он.

Первый фактор, как сказал Кузин, — бессимптомное течение болезни среди работников рынка и производителей продуктов. Тогда обследовали почти 4 тысячи человек, но только у девяти нашли противовирусные антитела. Вторым фактором стала вода.

"Из 403 отобранных образцов из системы централизованного водоснабжения, общественных водопроводов, рек и сточных вод — вируса гепатита A не обнаружили", — сказал Кузин.

Однако, как он добавляет, микробиологические показатели 30 % проб зафиксировали превышение бактерий. Это способствовало дезинфекции водопроводов, а корректирующая работа технологических регламентов продолжается до сих пор.

Медики отмечают, что заболевание еще будет проявляться время от времени в течение нескольких месяцев.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Винницкой области ожидается вторая волна заболеваемости из-за вспышки гепатита А. Перед этим болезнь зафиксировали в Киевской области.