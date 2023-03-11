У москві загорівся офіс пропагандистського телеканалу "Спас"

У центрі москви виникла пожежа

У москві виникла пожежа у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Академіка Королева, 13. За даними ЗМІ, у цьому приміщенні розташований офіс російського пропагандистського телеканалу "Спас".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Подробиці

За інформацією медіа, рятувальники присвоїли пожежі другий ранг складності. Із приміщень евакуювали людей.

Пожежа почалася на першому поверсі, тому люди не змогли вибратися на вулицю без допомоги рятувальників.

В міністерстві з надзвичайних ситуацій рф повідомили, що співробітники екстрених служб врятували чотирьох людей. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

"Спас" — федеральний телеканал у росії, який пов'язаний з Російською православною церквою. Почав мовлення в росії 28 липня 2005 року. Основним власником каналу є Московський Патріархат РПЦ. Засновниками телеканалу є Олександр Батанов (помер у 2009 році) та Іван Демидов.

Генеральним директором і генеральним продюсером телеканалу є Борис Корчевніков, який в юності прославився роллю у серіалі "Кадети".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у підмосковному селищі Колюбакіне загорівся завод із виробництва пластику. У будівлі, охопленій вогнем, обвалився дах.