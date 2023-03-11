В москве загорелся офис пропагандистского телеканала "Спас"

В центре москвы возник пожар

В москве возник пожар в девятиэтажном доме по улице Академика Королева, 13. По данным СМИ, в этом помещении расположен офис российского пропагандистского телеканала "Спас".

Об этом сообщают российские СМИ.

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По информации медиа, спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. Из помещений эвакуировали людей.

Пожар начался на первом этаже, поэтому люди не смогли выбраться на улицу без помощи спасателей.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям россии сообщили, что сотрудники экстренных служб спасли четырех человек. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Спас" — федеральный телеканал в россии, связанный с Русской православной церковью. Начал вещание в россии 28 июля 2005 года. Основным владельцем канала есть Московский Патриархат РПЦ. Основателями телеканала Александр Батанов (умер в 2009 году) и Иван Демидов.

Генеральным директором и генеральным продюсером телеканала Борис Корчевников, который в юности прославился ролью в сериале "Кадеты".

Напомним, ранее стало известно, что в подмосковном поселке Колюбакино загорелся завод по производству пластика. В здании, охваченном огнем, обрушилась крыша.