У Москві хочуть перекрити Червону площу: деталі

Червона площа у Москві. Фото: Reuters

Червону площу в Москві хочуть перекрити на 9 травня. Обмеження діятимуть щонайменше два тижні. Росіянам, як попереджають у Федеральній службі охорони, також закриють вхід до Кремля та мавзолею Володимира Леніна.

Про це інформують росЗМІ.

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Перекриття Червоної площі

Зазначається, що Червону площу буде закрито для відвідувачів з 27 квітня по 10 травня через підготовку до параду на 9 травня.

"У зв'язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню 78-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, Червону площу буде закрито для відвідування з 27 квітня по 10 травня 2023 року", — повідомлено в заяві.

Крім перекриття площі, з 23 по 14 травня росіян не пускатимуть до мавзолею Леніна. Доступ до монумента закрито з тієї ж причини через підготовку до параду. До Московського Кремля також не можна буде потрапити з 7 по 9 травня.

20 квітня Міноборони Росії ухвалило рішення не проводити військовий парад на 9 травня в окупованому Севастополі. Проте у місті планують провести "святкові урочисті заходи".

Нагадаємо, що після падіння в Підмосков'ї безпілотника з вибухівкою місцева влада скасувала паради та концерти на честь 9 травня.