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В Москве хотят перекрыть Красную площадь: детали

25 апреля 2023 13:52
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Москве хотят перекрыть Красную площадь: детали
Красная площадь в Москве. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Красную площадь в Москве хотят перекрыть 9 мая. Ограничения будут действовать не менее двух недель. Россиянам, как предупреждают в Федеральной службе охраны, также закроют вход в Кремль и мавзолей Владимира Ленина.

Об этом информируют РосСМИ.

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Перекрытие Красной площади

Отмечается, что Красная площадь будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду на 9 мая.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая 2023 года", — говорится в заявлении.

Кроме перекрытия площади с 23 по 14 мая россиян не будут пускаться в мавзолей Ленина. Доступ к монументу закрыт по той же причине из-за подготовки к параду. В Московский Кремль также нельзя будет попасть с 7 по 9 мая.

20 апреля Минобороны России приняло решение не проводить военный парад на 9 мая в оккупированном Севастополе. Однако в городе планируют провести "праздничные торжественные мероприятия".

Напомним, что после падения в Подмосковье беспилотника со взрывчаткой местные власти отменили парады и концерты в честь 9 мая.

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