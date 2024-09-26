У Миколаєві судитимуть чоловіка за заклики ухилятися від мобілізації та розкриття локацій ЗСУ

Молоток судді. Фото: Pexels

У Миколаєві судитимуть чоловіка, який закликав українців ухилятися від мобілізації. Він також "зливав" локації українських захисників.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 26 вересня.

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Заклик ухилятися від мобілізації

"Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного мешканця м. Миколаєва за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань", — йдеться у повідомленні.

Затриманий чоловік. Фото: t.me/mykprok

Слідство встановило, що фігурант, за вказівкою російських окупантів, дискредитував через Telegram призов на військову службу та закликав громадян ухилятися.

Чоловік поширював також інформацію про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками Миколаївського обласного та районних ТЦК. Він закликав до силового протистояння з ними.

Наразі правопорушник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Допис Миколаївської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Івано-Франківську області суд позбавив чоловіка волі на один рік. Причиною стало те, що він отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Також у Чернігівській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.