В Николаеве будут судить мужчину за призывы уклоняться от мобилизации и раскрытие локаций ВСУ

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Николаеве будут судить мужчину, который призывал украинцев уклоняться от мобилизации. Он также "сливал" локации украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 26 сентября.

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Призыв уклоняться от мобилизации

"Николаевской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего жителя г. Николаева по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина. Фото: t.me/mykprok

Следствие установило, что фигурант, по указанию российских оккупантов, дискредитировал через Telegram призыв на военную службу и призвал граждан уклоняться.

Мужчина распространял также информацию о местах фактического проведения мобилизационных мероприятий работниками Николаевского областного и районных ТЦК. Он призвал к силовому противостоянию с ними.

В настоящее время правонарушитель находится под стражей. Ему грозит до восьми лет заключения.

Пост Николаевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Ивано-Франковской области суд лишил мужчины свободы на один год. Причиной стало то, что он получил повестку, но отказался от мобилизации.

Также в Черниговской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.