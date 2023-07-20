У мережі з'явилися відео наслідків "удару" по Криму

Наслідки обстрілу Криму. Фото: t.me/chp_sevastopol

Сьогодні, 20 липня, гауляйтер тимчасового окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито "обстріл" півострова.

У мережі з'явилися відео наслідків.

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Безпілотники над Кримом

У мережі з'явилося відео з Роздольного (Крим) де, як стверджує Аксьонов, "від удару безпілотника постраждали чотири адміністративні будівлі".

Пропагандистські Telegram-канали повідомляють, що у смт Роздольне введено рівень муніципальної надзвичайної ситуації та сформовані групи розпочали обхід громадян по селищу. Визначають завдану шкоду.

Нагадаємо, гауляйтер Криму Сергій Аксьонов 20 липня заявив про нічну атаку півострова безпілотниками. За його словами, загинула дівчинка-підліток.

Окрім того, кримські окупанти заявили про масовану дронову атаку на півострів у ніч проти 18 липня. За їхніми словами, сили ППО нібито збили дев'ять БпЛА.