В сети появились видео последствий "удара" по Крыму
Сегодня, 20 июля, гауляйтер временного оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы "обстреле" полуострова.
В сети появились видео последствий.
Беспилотники над Крымом
В сети появилось видео из Раздольного (Крым), где, как утверждает Аксенов, "от удара беспилотника пострадали четыре административных здания".
Пропагандистские Telegram-каналы сообщают, что в пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации и сложившиеся группы приступили к обходу граждан по поселку. Определяют причиненный вред.
Напомним, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов 20 июля заявил о ночной атаке полуострова беспилотниками. По его словам, погибла девочка-подросток.
Кроме того, крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров в ночь на 18 июля. По их словам, силы ПВО якобы сбили девять БпЛА.