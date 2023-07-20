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В сети появились видео последствий "удара" по Крыму

20 июля 2023 10:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В сети появились видео последствий "удара" по Крыму
Последствия обстрелов Крыма. Фото: t.me/chp_sevastopol
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 20 июля, гауляйтер временного оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы "обстреле" полуострова.

В сети появились видео последствий.

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Беспилотники над Крымом

В сети появилось видео из Раздольного (Крым), где, как утверждает Аксенов, "от удара беспилотника пострадали четыре административных здания".

Пропагандистские Telegram-каналы сообщают, что в пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации и сложившиеся группы приступили к обходу граждан по поселку. Определяют причиненный вред.

Напомним, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов 20 июля заявил о ночной атаке полуострова беспилотниками. По его словам, погибла девочка-подросток.

Кроме того, крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров в ночь на 18 июля. По их словам, силы ПВО якобы сбили девять БпЛА.

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