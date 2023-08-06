У мережі показали момент вибуху на Чонгарському мосту

Дим після вибуху на Чонгарському мосту. Фото: скриншот

Сьогодні, 6 серпня, окупанти повідомили, що по Чонгарському мосту було завдано ракетного удару. У мережі показали момент вибуху.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити великий "гриб" диму після "прильотів".

Удари по мостах

Сьогодні, 6 серпня, у Криму зафіксували нові "прильоти". За словами окупантів, вони сталися на мості на Арабатську стрілку.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко відреагував на повідомлення про вибухи. Він заявив, що до окупантів завітала "бавовна".

"Кажуть, в район одного з мостів. Да так, що ще й газопровід трохи втомивсь. Цивільне населення не зачепило. Чого не можна сказати про окупантів", — розповів він.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо розповів, що було обстріляно міст через протоку Тонку, що з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою. За його словами, російська система ППО збила дев'ять ракет з 12.

Після цього з'явилася інформація про обстріл Чонгарського моста. Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов розповів, що було завдано ракетного удару. За його словами, одне попадання, адже частину ракет нібито збили сили ППО.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що Чонгарський міст і селище Чонгар було обстріляно ракетами Storm Shadow.