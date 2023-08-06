В сети показали момент взрыва на Чонгарском мосту

Дым после взрыва на Чонгарском мосту. Фото: скриншот

Сегодня, 6 августа, оккупанты сообщили, что по Чонгарскому мосту был нанесен ракетный удар. В сети показали момент взрыва.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Взрыв на Чонгарском мосту

На видео можно увидеть большой "гриб" дыма после "прилетов".

Удары по мостам

Сегодня, 6 августа, в Крыму зафиксировали новые "прилеты". По словам оккупантов, они произошли на мосту на Арабатскую стрелку.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отреагировал на сообщения о взрывах. Он заявил, что оккупантов навестил "хлопок".

"Говорят, в район одного из мостов. Да так, что еще и газопровод немного устал. Гражданское население не задело. Чего нельзя сказать об оккупантах", — рассказал он.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что был обстрелян мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, российская система ПВО сбила девять ракет из 12.

После этого появилась информация об обстреле Чонгарского моста. Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, что был нанесен ракетный удар. По его словам, одно попадание, ведь часть ракет якобы сбили силы ПВО.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Чонгарский мост и поселок Чонгар были обстреляны ракетами Storm Shadow.