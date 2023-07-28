У мережі показали кадри палаючої нафтобази в Шахтарську

Ілюстративне фото. Фото: росЗМІ

У Шахтарську Донецької області в ніч проти 28 липня пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомили, що шум почався приблизно о 3 годині ранку, а пізніше стало відомо про загоряння нафтобази.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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"Вранці 28 липня 2023 року в районі нафтового майданчика сталася пожежа після ракетного удару. Команди екстреного реагування вже на місці. Поки що немає інформації про жертв", — заявили представники окупаційної влади.

При цьому противник розповсюджує відеозаписи, на яких видно величезне полум'я в Шахтарську.

Нагадаємо, що вночі 28 липня у тимчасово окупованому Шахтарську пролунали вибухи. Є інформація, що сталося загоряння нафтобази.

Повідомляється, що в окупованому Шахтарську горить нафтобаза. Так звана адміністрація міста заявляє, що був обстріл, внаслідок якого сталося загоряння.