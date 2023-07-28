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В сети показали кадры полыхающей нефтебазы в Шахтерске

28 июля 2023 10:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети показали кадры полыхающей нефтебазы в Шахтерске
Иллюстративное фото. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Шахтерске Донецкой области в ночь на 28 июля раздались мощные взрывы. Местные жители сообщили, что  шум начался примерно в 3 часа утра, а позже стало известно о возгорании нефтебазы.

Об этом пишут российские СМИ.

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"Утром 28 июля 2023 года в районе нефтяной площадки произошел пожар после ракетного удара. Команды экстренного реагирования уже на месте. Пока нет информации о жертвах", — заявили представители оккупационной власти.

При этом, противник распространяет видеозаписи, на которых видно огромное пламя в Шахтерске.

Напомним, что ночью 28 июля во временно оккупированном Шахтерске раздались взрывы. Есть информация, что произошло возгорание нефтебазы.

Сообщается, что в оккупированном Шахтерске горит нефтебаза. Так называемая администрация города заявляет, что был обстрел, в результате которого произошло возгорание.

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