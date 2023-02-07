Вибух у Макіївці 0 горить газопровід

Вибух у Макіївці

У вівторок, 7 лютого, у тимчасово окупованій Макіївці стався вибух на газопроводі. Пожежа дуже сильна, над містом здіймається стовп диму.

Про це повідомляє громадський діяч Сергій Стерненко.

Вибух у Макіївці

У повідомленні наголошується, що вибух на газопроводі був досить сильний. У небі здіймаються бульби диму. При цьому всі Telegram-канали повідомляють, що у Макіївці зараз відбувається щось страшне.

Нагадаємо, що вчора у рф також було неспокійно в Курській області, там нарахували 12 "прильотів" та повідомляли про проблеми зі світлом. "Бавовна" сталася у селищі Червоножовтневе Глушківського району Курської області.

До речі, вранці 26 грудня минулого року російські міста-супутники Саратов та Енгельс почули потужні вибухи. За інформацією російських ЗМІ, "бавовна" сталася в районі аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області.

Слід зазначити, що це вже не перші вибухи на цьому аеродромі. На початку грудня на ньому також стався вибух, внаслідок якого пошкодження отримали два бомбардувальники Ту-95. Міністерство оборони росії тоді заявило, що інцидент стався через український безпілотник.