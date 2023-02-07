Вибух у Макіївці 0 горить газопровід

У Макіївці стався потужний вибух газопроводу
У вівторок, 7 лютого, у тимчасово окупованій Макіївці стався вибух на газопроводі. Пожежа дуже сильна, над містом здіймається стовп диму.
Про це повідомляє громадський діяч Сергій Стерненко.
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
-
Скільки років треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера
-
Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року
-
У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни
-
Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто
-
В Україні різко підскочив попит на електрокари: останні дані ринку
-
Disney анонсував нові частини мультфільмів "Крижане серце", "Зоотрополіс" та "Історія іграшок"
-
Пригожин "божиться", що більше не вербує зеків до ПВК "Вагнера"
-
Ердоган заявив, що до такого землетрусу неможливо було підготуватися: кількість жертв перевищила 16 000
Вибух у Макіївці
У повідомленні наголошується, що вибух на газопроводі був досить сильний. У небі здіймаються бульби диму. При цьому всі Telegram-канали повідомляють, що у Макіївці зараз відбувається щось страшне.
Нагадаємо, що вчора у рф також було неспокійно в Курській області, там нарахували 12 "прильотів" та повідомляли про проблеми зі світлом. "Бавовна" сталася у селищі Червоножовтневе Глушківського району Курської області.
До речі, вранці 26 грудня минулого року російські міста-супутники Саратов та Енгельс почули потужні вибухи. За інформацією російських ЗМІ, "бавовна" сталася в районі аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області.
Слід зазначити, що це вже не перші вибухи на цьому аеродромі. На початку грудня на ньому також стався вибух, внаслідок якого пошкодження отримали два бомбардувальники Ту-95. Міністерство оборони росії тоді заявило, що інцидент стався через український безпілотник.