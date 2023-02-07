Взрыв в Макеевке 0 горит газопровод

Взрыв в Макеевке

Во вторник, 7 февраля во временно оккупированной Макеевке произошел взрыв на газопроводе. Пожар очень сильный, над городом вздымается столб дыма.

Об этом сообщает общественный деятель Сергей Стерненко.

Взрыв в Макеевке

В сообщении указывается, что взрыв на газопроводе был довольно сильный. В небе вздымаются клубни дыма. При этом все Telegram-каналы сообщают, что в Макеевке сейчас происходит что-то страшное.

Напомним, что вчера в россии также было неспокойно в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом. "Бавовна" произошла в поселке Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.

К слову, утром 26 декабря прошлого года российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали мощные взрывы. По информации российских СМИ, "бавовна" произошла в районе аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области.

Следует отметить, что это уже не первые взрывы на этом аэродроме. В начале декабря на нем также произошел взрыв, в результате которого повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Министерство обороны россии тогда заявило, что инцидент произошел из-за украинского беспилотника.