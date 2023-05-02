У Львові можуть відкрити аеропорт, але за однієї умови

Львівський інтернаціональний аеропорт. Фото: 24 канал

У Міністерстві закордонних справ вважають, що Україна могла б дозволити собі відкриття аеропорту у Львові. Проте є одна важлива умова, яка може дозволити це зробити.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в прямому ефірі.

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Умова для відкриття аеропорту

"Якби у нас були F-16, і вони патрулювали українське небо, то принаймні аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати і ні про що не турбуватися", — сказав Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що це власне про "затримки з ухваленням правильних рішень", нагадавши історію з Patriot, які Україна просила ще на початку повномасштабної війни, а отримала через рік.

"Ну що ви тягнете, ви все одно це зробите", — заявив очільник МЗС.

За його словами, якби Patriot дали одразу, то було б набагато менше зруйнованих міст і енергооб'єктів.

"Та сама історія з F-16. Хочеться прийти і сказати: "Ну що ви тягнете, ви все одно це зробите". І в принципі, я так і кажу, якщо чесно. Але у них свої міркування, своя логіка і свій аналіз",

— зазначив Дмитро Кулеба.

МЗС про прогнозу Євроконтролю

Очільник МЗС прокоментував заяву Євроконтролю про ймовірне обмеження польотів над Україною до 2029 року. Він запевнив, що Євроконтроль зробив прогноз "так сильно з запасом, про всяк випадок".

"Всі в Україні хочуть, щоб хоча б один аеропорт запрацював. Але це питання безпеки, і чи полетять авіакомпанії. Тому працюємо над цим, хочемо, щоб це сталося якнайшвидше. Але те, що Євроконтроль висловив занадто консервативну позицію — це однозначно", — додав міністр.

Нагадаємо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що українці не повинні сприймати майбутній контрнаступ як останній бій у війні проти Росії. Інакше можна буде зіткнутися із кремлівським наративом про те, що у випадку незавершення війни контрнаступом Україна має капітулювати.