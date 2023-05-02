Во Львове могут открыть аэропорт, но при одном условии

Львовский международный аэропорт. Фото: 24 канал

В Министерстве иностранных дел считают, что Украина могла бы позволить открытие аэропорта во Львове. Однако есть одно важное условие, которое может позволить это сделать.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в прямом эфире.

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Условие для открытия аэропорта

"Если бы у нас были F-16, и они патрулировали украинское небо, то, по крайней мере, аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и ни о чем не беспокоиться", — сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что это собственно о "задержках с принятием правильных решений", напомнив историю с Patriot, которую Украина просила еще в начале полномасштабной войны, а получила через год.

"Ну что вы тянете, вы все равно это сделаете", — заявил глава МИД.

По его словам, если бы Patriot дали сразу, то было бы гораздо меньше разрушенных городов и энергообъектов.

"Та самая история из F-16. Хочется прийти и сказать: "Ну что вы тянете, вы все равно это сделаете". И в принципе, я так и говорю, если честно. Но у них свои соображения, своя логика и свой анализ", — отметил Дмитрий Кулеба.

МИД о прогнозе Евроконтроля

Глава МИД прокомментировал заявление Евроконтроля о вероятном ограничении полетов над Украиной до 2029 года. Он заверил, что Евроконтроль сделал прогноз "так сильно с запасом, на всякий случай".

"Все в Украине хотят, чтобы хотя бы один аэропорт заработал. Но это вопрос безопасности и полетят ли авиакомпании. Поэтому работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но то, что Евроконтроль высказал слишком консервативную позицию — это однозначно", — добавил министр.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы не должны воспринимать предстоящее контрнаступление как последнее сражение в войне против России. Иначе можно будет столкнуться с кремлевским нарративом о том, что в случае незавершения войны контрнаступлением Украина должна капитулировать.