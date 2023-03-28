У Львові богатирі встановили новий рекорд та зібрали 100 тисяч гривень для ЗСУ

Благодійний захід на підтримку ЗСУ організували благодійний фонд «Для Героїв»

Минулого вікенду у Львові змагалися богатирі. Благодійний захід на підтримку ЗСУ організували благодійний фонд "Для Героїв" та Федерація найсильніших атлетів України і перетягування канату. На заході зібрали 100 тисяч гривень та встановили рекорд України.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради

Участь у богатирському багатоборстві взяли як аматори, так і професійні спортсмени зі всієї України. Протягом змагань богатирі свою майстерність демонстрували у трьох вправах: становій тязі, жиму лежачи та лог-ліфті. До слова, саме в останній вправі львів’янин Олег Пилипяк встановив новий рекорд України — підняв 200 кг. До цього рекорд належав відомому українському богатирю Вітаю Міхеєву (195 кг).

У жимі лежачи потужний результат показав богатир з Івано-Франківська Роман Винник. Штангу вагою 100 кг він підняв 35 разів.

Під час заходу також відбувся благодійний аукціон з продажу картин. Кошти збирали для наших хлопців з бригади розвідки, яка активно працює на сході України.



Нагадаємо, ми раніше писали, як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ. Понад пів тисячі людей здолали відстань 5 та 10 км на підтримку Збройних сил України. Під час благодійного забігу збирали гроші для роти артилеристів.

У "Київській десятці незламності" взяла участь і команда Новини.LIVE.