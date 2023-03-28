Во Львове богатыри установили новый рекорд и собрали 100 тысяч гривен для ВСУ

Благотворительную меру в поддержку ВСУ организовали благотворительный фонд «Для Героев»

В прошлом уикенде во Львове соревновались богатыри . Благотворительную меру в поддержку ВСУ организовали благотворительный фонд "Для Героев" и Федерация сильнейших атлетов Украины и перетягивание каната. На мероприятии собрали 100 тысяч гривен и установили рекорд Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета

Участие в богатырском многоборье приняли как любители, так и профессиональные спортсмены со всей Украины. На протяжении соревнований богатыри свое мастерство демонстрировали в трех упражнениях: сословной тяге, лежащей жиме и лог-лифте. Кстати, именно в последнем упражнении львовянин Олег Пилипяк установил новый рекорд Украины — поднял 200 кг. До этого рекорд принадлежал известному украинскому богатырю Витаю Михееву (195 кг).

В жиме лежа мощный результат показал богатырь из Ивано-Франковска Роман Винник. Штангу весом 100 кг он поднял 35 раз.

Во время мероприятия также прошел благотворительный аукцион по продаже картин. Средства собирали для наших ребят из бригады разведки, активно работающей на востоке Украины.



Напомним, мы раньше писали, как украинцы преодолевали "забег несгибаемости" в поддержку ВСУ. Более полутысячи человек одолели расстояние 5 и 10 км в поддержку Вооруженных сил Украины. Во время благотворительного забега собирали деньги для роты артиллеристов.

В "Киевской десятке несокрушимости" приняла участие и команда Новости.LIVE.