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У Ленінградській області росії невідомий закидав військкомат коктейлями Молотова

26 лютого 2023 17:42
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Ленінградській області невідомий намагався підпалити військкомат: подробиці
Чоловік кинув чотири пляшки із запальною сумішшю
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У ніч із 25 на 26 лютого невідомий підпалив військкомат у Сосновому Бору Ленінградської області росії. Для підпалу чоловік використовував коктейлі Молотова.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

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Деталі

За даними SHOT, підпал стався близько третьої години ночі. Чоловік у чорному одязі та балаклаві кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю до будівлі військкомату на Комсомольській вулиці і втік.

Спалахнула лише одна пляшка — вона потрапила у вікно Соцфонду, що знаходиться в тій самій будівлі. В результаті там згоріли два квадратні метри пластикового облицювання стелі. Приміщення військкомату не постраждали. Наразі поліція намагається встановити особу палія та вирішує питання про порушення кримінальної справи.

Підпали військкоматів у росії

За підрахунками правозахисників, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну як мінімум 112 осіб зазнали переслідувань за підпали військкоматів, диверсії на залізницях та інші радикальні антивоєнні дії або підготовку до них.

Нагадаємо, що з моменту вторгнення росії в Україну кількість підпалів військкоматів у рф стрімко зросла. Так більшість громадян хочуть продемонструвати власний протест керівництву країни, яке спочатку розповідає про так звану "спецоперацію", а потім оголошує мобілізацію, визнаючи, що в Україні дійсно йде війна.

У січні загорівся військкомат у російському Братську.

23 грудня, в Саратовській області рф згорів черговий військкомат. Пожежа виникла у будівлі військового комісаріату в селі Івантіївка на вулиці Кооперативній. Підпалити намагалися кабінет чергового — там знайшли пластикову пляшку із залишками бензину та, ймовірно, мастила.

А перед самим Новим роком у підмосковному Подольську військовий комісаріат намагалося спалити подружжя пенсіонерів 70 та 76 років.

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