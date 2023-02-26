В Ленинградской области неизвестный пытался поджечь военкомат: подробности

В Ленинградской области россии неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова
В ночь с 25 на 26 февраля неизвестный поджег военкомат в Сосновом Бору Ленинградской области россии. Для поджога мужчина использовал коктейли Молотова.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
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Подробности
По данным SHOT, поджог произошел около трех часов ночи. Человек в черной одежде и балаклаве бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата на Комсомольской улице и скрылся.
Загорелась лишь одна бутылка — она попала в окно Соцфонда, который находится в том же здании. В результате там сгорели два квадратных метра пластиковой облицовки потолка. Помещения военкомата не пострадали. Сейчас полиция пытается установить личность поджигателя и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Поджоги военкоматов в рф
По подсчетам правозащитников, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину как минимум 112 человек подверглись преследованиям за поджоги военкоматов, диверсии на железных дорогах и другие радикальные антивоенные действия или подготовку к ним.
Напомним, что с момента вторжения россии в Украину количество поджогов военкоматов в россии стремительно возросло. Так большинство граждан хотят продемонстрировать собственный протест руководству страны, которое сначала рассказывает о так называемой "спецоперации", а затем объявляет мобилизацию, признавая, что в Украине действительно идет война.
В январе загорелся военкомат в российском Братске.
23 декабря в Саратовской области рф сгорел очередной военкомат. Пожар возник в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка на улице Кооперативной. Поджечь пытались кабинет дежурного — там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, смазки.
А перед самым Новым годом в подмосковном Подольске военный комиссариат пытались сжечь супругов пенсионеров 70 и 76 лет.