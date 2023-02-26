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В Ленинградской области россии неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова

26 февраля 2023 17:42
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Ленинградской области неизвестный пытался поджечь военкомат: подробности
Мужчина бросил четыре бутылки с зажигательной смесью
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ночь с 25 на 26 февраля неизвестный поджег военкомат в Сосновом Бору Ленинградской области россии. Для поджога мужчина использовал коктейли Молотова. 

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Подробности

По данным SHOT, поджог произошел около трех часов ночи. Человек в черной одежде и балаклаве бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата на Комсомольской улице и скрылся. 

Загорелась лишь одна бутылка — она попала в окно Соцфонда, который находится в том же здании. В результате там сгорели два квадратных метра пластиковой облицовки потолка. Помещения военкомата не пострадали. Сейчас полиция пытается установить личность поджигателя и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поджоги военкоматов в рф

По подсчетам правозащитников, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину как минимум 112 человек подверглись преследованиям за поджоги военкоматов, диверсии на железных дорогах и другие радикальные антивоенные действия или подготовку к ним. 

Напомним, что с момента вторжения россии в Украину количество поджогов военкоматов в россии стремительно возросло. Так большинство граждан хотят продемонстрировать собственный протест руководству страны, которое сначала рассказывает о так называемой "спецоперации", а затем объявляет мобилизацию, признавая, что в Украине действительно идет война.

В январе загорелся военкомат в российском Братске.

23 декабря в Саратовской области рф сгорел очередной военкомат. Пожар возник в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка на улице Кооперативной. Поджечь пытались кабинет дежурного — там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, смазки.

А перед самым Новым годом в подмосковном Подольске военный комиссариат пытались сжечь супругов пенсионеров 70 и 76 лет.

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