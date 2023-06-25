Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Кривому Розі після пластичної операції померла дівчина arrow

У Кривому Розі після пластичної операції померла дівчина

25 червня 2023 19:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Кривому Розі після пластичної операції померла дівчина
Дівчина, яка померла від пластичної операції. Фото із соцмереж
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Дніпропетровщині 22-річна дівчина померла за декілька днів після пластичної операції на грудях. Рідні звинувачують у її смерті місцевого хірурга. 

Про це повідомило видання "Свої. Кривий Ріг".

Читайте також:

Як померла дівчина

За словами матері дівчини, після операції у її доньки боліли груди. Але лікар сказав, що це нормально і болі повинні пройти. Після того, як дівчину виписали, то вона залишала лікарню в інвалідному візку, адже ходити самотужки не могла.

Згодом її знову шпиталізували до лікарні, де хірург зробив операцію на одній із грудей. 

"Він вважав, що там є якісь виділення, але їй це не допомогло. Її кололи всім, чим можна. Наступного дня впав тиск, органи почали відмовляти. Буквально п'ять хвилин і її забрали. Вже було пізно", — розповіла мати.

Причини смерті

За словами матері, її донька нічим не була хвора. Жінка зазначила, що є три версії її смерті:

  • можлива інтоксикація,
  • реакція через препарати,
  • бактерицидна паличка.

Результати розтину наразі невідомі. 

За інформацією ЗМІ, пластичного хірурга звати Яков Яковіді. Журналісти намагалися з ним зв'язатися, проте його адміністраторка наголосила, що він не має часу коментувати цю ситуацію. 

Яков Яковіді. Фото з соцмереж

Зазначається, що за цим фактом відкрито кримінальне впровадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Нагадаємо, раніше хірурги національного реабілітаційного центру "Незламні" прооперували 22-річного військовослужбовця із Трускавця. Хлопець отримав поранення у Соледарі, що на Донеччині, уламок російського снаряду застряг у його печінці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB