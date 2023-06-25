У Кривому Розі після пластичної операції померла дівчина

Дівчина, яка померла від пластичної операції. Фото із соцмереж

На Дніпропетровщині 22-річна дівчина померла за декілька днів після пластичної операції на грудях. Рідні звинувачують у її смерті місцевого хірурга.

Про це повідомило видання "Свої. Кривий Ріг".

Читайте також:

Як померла дівчина

За словами матері дівчини, після операції у її доньки боліли груди. Але лікар сказав, що це нормально і болі повинні пройти. Після того, як дівчину виписали, то вона залишала лікарню в інвалідному візку, адже ходити самотужки не могла.

Згодом її знову шпиталізували до лікарні, де хірург зробив операцію на одній із грудей.

"Він вважав, що там є якісь виділення, але їй це не допомогло. Її кололи всім, чим можна. Наступного дня впав тиск, органи почали відмовляти. Буквально п'ять хвилин і її забрали. Вже було пізно", — розповіла мати.

Причини смерті

За словами матері, її донька нічим не була хвора. Жінка зазначила, що є три версії її смерті:

можлива інтоксикація,

реакція через препарати,

бактерицидна паличка.

Результати розтину наразі невідомі.

За інформацією ЗМІ, пластичного хірурга звати Яков Яковіді. Журналісти намагалися з ним зв'язатися, проте його адміністраторка наголосила, що він не має часу коментувати цю ситуацію.

Яков Яковіді. Фото з соцмереж

Зазначається, що за цим фактом відкрито кримінальне впровадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Нагадаємо, раніше хірурги національного реабілітаційного центру "Незламні" прооперували 22-річного військовослужбовця із Трускавця. Хлопець отримав поранення у Соледарі, що на Донеччині, уламок російського снаряду застряг у його печінці.