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В Кривом Роге после пластической операции скончалась девушка

25 июня 2023 19:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Кривом Роге после пластической операции скончалась девушка
Девушка умерла от пластической операции. Фото из соцсетей
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Днепропетровской области 22-летняя девушка скончалась через несколько дней после пластической операции на груди. Родные обвиняют в смерти местного хирурга.

Об этом сообщило издание "Свои. Кривой Рог".

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Как умерла девушка

По словам матери девушки, после операции у ее дочери болела грудь. Но врач сказал, что это нормально, и боли должны пройти. После того, как девушку выписали, она покидала больницу в инвалидной коляске, ведь ходить самостоятельно не могла.

Впоследствии ее снова госпитализировали в больницу, где хирург сделал операцию на одной груди.

"Он считал, что там есть какие-то выделения, но ей это не помогло. Ее кололи всем, чем можно. На следующий день упало давление, органы начали отказывать. Буквально пять минут и ее забрали. Уже было поздно", — рассказала мать.

Причины смерти

По словам матери, ее дочь ничем не была больна. Женщина отметила, что есть три версии ее смерти:

  • возможная интоксикация,
  • реакция через препараты,
  • бактерицидная палочка.

Результаты вскрытия пока неизвестны.

По информации СМИ, пластического хирурга зовут Яков Яковиди. Журналисты пытались с ним связаться, однако его администратор подчеркнула, что у него нет времени комментировать эту ситуацию.

Яков Яковиди. Фото из соцсетей

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Напомним, ранее хирурги национального реабилитационного центра "Незламні" прооперировали 22-летнего военнослужащего из Трускавца. Парень получил ранение в Соледаре Донецкой области, осколок русского снаряда застрял в его печени.

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