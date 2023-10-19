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У Кривому Розі на майданчику знайшли тіло 20-річного хлопця

19 жовтня 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Кривому Розі на майданчику знайшли тіло 20-річного хлопця
Робото криміналістів. Фото (ілюстративне): nupp.edu.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 19 жовтня, у Кривому Розі на дитячому майданчику знайшли удушеним через повішання 20-річного юнака. За попередніми даними, він вчинив самогубство.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Самогубство у Кривому Розі

Як відомо, сьогодні вночі 19 жовтня, у Покровському районі Кривого Рогу знайшли тіло 20-річного. За попередніми даними, він скоїв самогубство на дитячому майданчику.

Увага! Фото нижче містить чутливий контент

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Тіло 20-річного юнака. Фото: t.me/onekrua

Обставини події наразі невідомі, триває слідство. Правоохоронці розглядають самогубство як попередню версію події.

Інші самогубства підлітків у Києві

У неділю, 15 жовтня, у Києві дівчинка стрибнула з 22-го поверху будинку в ЖК "Бережанський". Попередньо правоохоронці встановили, що загибла — 12-річна дівчинка. 

Також 2 жовтня у Києві на вулиці Микільсько-Слобідська з балкона 24-го поверху випали сестра з братом. Внаслідок отриманих травм вони загинули на місці. Тіла виявили перехожі. 

Окрім того, 9 жовтня на Троєщині в Києві відбулося чергове подвійне самогубство 17-річних дівчат. Двоє підлітків вистрибнули з даху недобудованого житлового комплексу і все це транслювали у прямому ефірі.

Нагадаємо, нещодавно лікар Євгеній Комаровський назвав п'ять кроків допомоги людині, яка має наміри вдатися до суїциду. За його словами, потрібно розмовляти та весь час бути поряд.

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