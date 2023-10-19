У Кривому Розі на майданчику знайшли тіло 20-річного хлопця
У ніч проти 19 жовтня, у Кривому Розі на дитячому майданчику знайшли удушеним через повішання 20-річного юнака. За попередніми даними, він вчинив самогубство.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Самогубство у Кривому Розі
Як відомо, сьогодні вночі 19 жовтня, у Покровському районі Кривого Рогу знайшли тіло 20-річного. За попередніми даними, він скоїв самогубство на дитячому майданчику.
Увага! Фото нижче містить чутливий контент
Обставини події наразі невідомі, триває слідство. Правоохоронці розглядають самогубство як попередню версію події.
Інші самогубства підлітків у Києві
У неділю, 15 жовтня, у Києві дівчинка стрибнула з 22-го поверху будинку в ЖК "Бережанський". Попередньо правоохоронці встановили, що загибла — 12-річна дівчинка.
Також 2 жовтня у Києві на вулиці Микільсько-Слобідська з балкона 24-го поверху випали сестра з братом. Внаслідок отриманих травм вони загинули на місці. Тіла виявили перехожі.
Окрім того, 9 жовтня на Троєщині в Києві відбулося чергове подвійне самогубство 17-річних дівчат. Двоє підлітків вистрибнули з даху недобудованого житлового комплексу і все це транслювали у прямому ефірі.
Нагадаємо, нещодавно лікар Євгеній Комаровський назвав п'ять кроків допомоги людині, яка має наміри вдатися до суїциду. За його словами, потрібно розмовляти та весь час бути поряд.
Читайте Новини.LIVE!